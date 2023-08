Ucraina: fonti "The Times", a Kiev costruito il sistema di difesa aerea più potente al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di difesa aerea più potente del mondo è stato creato intorno a Kiev. Lo ha rivelato al quotidiano britannico "The Times" un colonnello delle Forze armate ucraine che ha voluto mantenere l'anonimato, secondo cui il sistema è formato da missili Patriot, Nasams e Iris-T Sam. "Attualmente intorno a Kiev abbiamo il sistema di difesa aerea più potente del mondo. I russi si sono resi conto che battere la testa contro il muro è inutile", ha detto l'ufficiale, ammettendo tuttavia che le munizioni per la difesa dagli attacchi missilistici si stanno esaurendo e che, se l'Occidente non aumenterà le forniture, questo inverno potrebbe diventare più pesante del precedente. "Non puoi pianificare una guerra con una produzione annuale di 150-160 missili Patriot. Li abbiamo usati in un mese. Se aspettiamo fino all'autunno, fino a metà ottobre, colpiranno di nuovo l'infrastruttura energetica. Non ci sono dubbi che questo inverno sarà ancora più duro del precedente", ha aggiunto. (Rel)