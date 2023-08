Mobilità: assessore Roma, su taxi in Dl Governo luci e ombre, attendiamo testo definitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del testo definitivo del decreto del Governo che riguarda i Taxi, che non abbiamo ancora avuto modo di vedere, ci permettiamo di dire che non tutte le misure contenute ci convincono. Lo dichiara l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "Da quello che si apprende - spiega Patanè -consideriamo positiva la norma che semplifica le procedure per arrivare ad un aumento dell'offerta, anche se a nostro avviso ha il limite di scaricare sulle amministrazioni comunali e regionali l'onere delle decisioni e delle procedure". (segue) (Com)