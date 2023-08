Mozambico: britannica Gemfields annuncia costruzione di un nuovo impianto nella miniera di Montepuez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Gemfields ha annunciato la costruzione di un nuovo impianto nella sua miniera di rubini di Montepuez, in Mozambico. Affidati a Consulmet Limited, i lavori triplicheranno la capacità di lavorazione della miniera a 600 tonnellate all'ora. “ Questo investimento è il più grande mai realizzato dal gruppo Gemfields e rappresenta il nostro continuo impegno nei confronti della provincia di Cabo Delgado e delle nostre comunità locali per le quali la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico sono di fondamentale importanza”, ha commentato Prahalad Kumar Singh, amministratore delegato di Montepuez Ruby Mining (Mrm). Il capitale necessario per istituire questa struttura è stimato in circa 70 milioni di dollari, che saranno raccolti tramite prestiti e liquidità di Gemfields. Il 30 per cento verrà pagato quest'anno, il 60 per cento nel 2024 e il resto nel 2025. Per quanto riguarda l'entrata in esercizio del nuovo impianto, è prevista per la prima metà del 2025. Controllata al 75 per cento da Gemfields, Mrm è la società che gestisce la miniera di Montepuez. Quest'ultima ha generato ricavi record per 166,7 milioni di dollari nel 2022, grazie alle aste organizzate durante l'anno. (Res)