Abruzzo: assessore Quaresimale, dopo 10 anni via libera a regolamento Polizia locale

- La proposta di legge relativa al nuovo regolamento regionale della Polizia locale è stata approvata, all'unanimità, questo pomeriggio, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo. A darne notizia è l'assessore regionale con delega agli Enti locali, Pietro Quaresimale. "In Giunta - sottolinea avevamo approvato il regolamento della Polizia locale nei mesi scorsi- ricorda l'assessore-. Con l'odierna approvazione da parte del Consiglio regionale, che ringrazio nella sua totalità, si conclude un percorso avviato circa due anni fa. Un processo di riforma e riorganizzazione che, tra l'altro, – ha sottolineato – ha portato a confrontarci a lungo con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali. L'entrata in vigore del nuovo regolamento -ha aggiunto- chiude definitivamente una stagione e ne apre una nuova che si preannuncia carica di novità ed in grado di dare una fisionomia definita al corpo della polizia locale". L'assessore Quaresimale, inoltre, si è detto "fermamente convinto che il nuovo regolamento di Polizia amministrativa e locale riuscirà finalmente a fornire risposte concrete alle necessità del Corpo ed a quelle di tutti i Comuni abruzzesi". (segue) (Com)