Sudafrica: cinque morti a Città del Capo durante uno sciopero dei taxi

- Cinque persone sono state uccise negli ultimi cinque giorni in presunti incidenti legati allo sciopero dei taxi a Città del Capo, in Sudafrica. Lo ha reso noto oggi alla stampa il ministro della Polizia, Bheki Cele, affermando che c'è stata un'ondata di gravi crimini nella provincia poiché la polizia ha dovuto deviare le proprie operazioni di prevenzione del crimine per aiutare a reprimere la violenza. Tra le cinque persone uccise c'è anche un cittadino britannico di 40 anni, ha affermato il ministro, aggiungendo che la polizia sta anche indagando se le uccisioni della scorsa notte di altre cinque persone a Mbekweni, nella città di Paarl, possano essere collegate allo sciopero dei taxi. Cele ha quindi dichiarato che c'è stata un'allarmante escalation di criminalità nella città metropolitana, con 120 persone arrestate per vari reati. (Res)