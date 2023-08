Ecuador: si insedia nuovo direttore del servizio carcerario, il sesto dell'era Lasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Ordonez si insedia oggi come nuovo direttore dell'amministrazione delle carceri dell'Ecuador, il sesto da quando - a maggio del 2021 - Guillermo Lasso è divenuto presidente. Un dato che traduce in modo eloquente la delicatezza del ruolo, viste le centinaia di vittime consumate nei diversi scontri registrati in Ecuador negli ultimi due anni. Ordonez - già colonnello al servizio dell'intelligence militare, ora in pensione -, viene definito dal governo ecuadoriano un "esperto in lavori di intelligence e strategia. La sua formazione verte sull'analisi, la sicurezza e la prevenzione dei rischi". Nominato questa mattina con decreto presidenziale, il nuovo direttore del Servizio di attenzione ai privati della libertà (Snai) prende il posto di Guillermo Rodriguez, dimessosi a inizio agosto, nove mesi dopo la nomina. (segue) (Brb)