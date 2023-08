Colombia: Petro a vertice Amazzonia, necessario esplorare combustibili fossili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendersi cura della foresta seriamente non implica solo pensare alla deforestazione. Di fronte al riscaldamento globale la foresta non può evitare il punto di non ritorno", ha affermato criticando la mancanza di impeto sulla riduzione di emissioni di gas serra provenienti da combustibili fossili. "C'è un enorme conflitto etico soprattutto tra le forze progressiste che dovrebbero essere dal lato della scienza", ha detto Petro. "I governi di destra hanno una soluzione semplice per questo problema: il negazionismo. Negano la scienza. Questo per i progressisti è più difficile e allora inventano un'altra sorte di negazionismo parlando di transizione energetica", ha affermato il colombiano citando il termine usato dai governi per giustificare la continuità degli investimenti su energia da fonti fossili, mentre si mostrano sensibili ai cambiamenti climatici. (segue) (Brb)