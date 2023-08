Mobilità: assessore Roma, su taxi in Dl Governo luci e ombre, attendiamo testo definitivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È abbastanza confusa, invece, la norma sul rilascio delle licenze temporanee di cui difficilmente i tassisti usufruiranno perché in così poco tempo secondo noi è difficile riuscire ad ammortizzare gli investimenti necessari. In linea generale, infine, ci sembra un decreto che manca di prospettiva perché non affronta il tema delle maggiori funzioni e poteri da dare alle amministrazioni per garantire il servizio pubblico e non interviene in maniera compiuta sul tema delle applicazioni digitali e su quello della regolazione della domanda logistica inevasa su luoghi particolarmente attrattivi. Ad ogni modo - conclude Patanè - aspettiamo di vedere il testo definitivo per farci un'idea ed esprimere un giudizio più completa". (Com)