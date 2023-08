Maltempo: M5s scrive a Figliuolo, velocizzare ricostruzione Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inviato al commissario Figliuolo una lettera con la richiesta urgente di interventi di assistenza a famiglie e imprese e ricostruzione dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni, denunciando i ritardi nei risarcimenti e nella ricostruzione". Lo annunciano i parlamentari del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, Marco Croatti e Federico Cafiero De Raho, che aggiungono: "Sono passati ormai quasi 3 mesi dalle alluvioni che hanno colpito la Romagna e, rispetto agli impegni dichiarati dal governo, allo stato attuale non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione in cui versa la regione. Le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi continuano diffusamente a pesare sulle famiglie, sulle imprese e sui beni pubblici e privati dei territori interessati", proseguono Croatti, Ascari e De Raho, secondo cui "emblematici – e non di certo gli unici - sono i disagi che stanno vivendo, nonostante ripetute segnalazioni, gli abitanti e le aziende di Fontanelice (BO), da mesi isolati a causa della inaccessibilità della strada provinciale 33, un'importante arteria che collega le province di Bologna e Ravenna. (segue) (Rin)