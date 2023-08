Maltempo: M5s scrive a Figliuolo, velocizzare ricostruzione Emilia-Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A rendere ancora più critica la situazione - sottolineano i parlamentari del Movimento - il 22 luglio scorso una violenta tromba d'aria, con forti raffiche di vento da 120 chilometri all'ora, si è abbattuta proprio sulla città di Ravenna e la sua provincia, in particolare, sui paesi di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano e Savarna, zone già duramente colpite dagli eventi alluvionali di maggio, aggravando ulteriormente la situazione di tutto il comparto agricolo. Se non si interviene subito, come richiedono, le persone che vivono o hanno investito nel territorio, saranno costrette ad abbandonare le proprie case e attività e questa è una possibilità da scongiurare". Inoltre, secondo i parlamentari "è più che mai urgente che si rafforzi la sinergia tra la struttura commissariale e le amministrazioni locali e si velocizzino le procedure per la realizzazione degli interventi straordinari volti ad assicurare l'assistenza alle famiglie e alle imprese emiliano romagnole e si avvii il processo di ripristino e ricostruzione delle aree interessate. Auspichiamo per questo che si evitino ulteriori fasi di stallo e si affronti in maniera efficiente, efficace e rapida lo stato d'emergenza, così come era stato promesso ai cittadini e alle cittadine del nostro territorio", concludono Croatti, Ascari e De Raho. (Rin)