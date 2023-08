Abruzzo: assessore Quaresimale, dopo 10 anni via libera a regolamento Polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo dieci anni di silenzio – ha detto ancora Quaresimale – siamo riusciti a concludere quel processo di riforma previsto dalla legge regionale che permetterà di dare alla polizia locale regionale uniformità normativa e di comportamento. All'interno del regolamento, infatti, ci sono tutte le novità previste dal contratto collettivo di lavoro e dalla legge regionale n.42 oltre ad una nuova struttura gerarchica, basata sui gradi previsti nell'ordinamento civile". La proposta di legge portata dalla Giunta regionale all'esame del Consiglio regionale è stata preceduta da un'intesa attività che si è sviluppata negli ultimi due anni: dalla nascita dell'Osservatorio di polizia locale alla Scuola di formazione regionale, dalla creazione dell'Albo dei docenti all'adozione del protocollo d'intesa con prefetture e Anci. L'assessore Quaresimale ha, poi, ringraziato il presidente della prima Commissione consiliare, Fabrizio Montepara, per il prezioso lavoro svolto che ha consentito di portare in Consiglio un testo condiviso. Infatti, nella stesura della proposta di regolamento, "si è tenuto conto dei contributi pervenuti dal Comitato consultivo e dalle organizzazioni sindacali, nel rispetto di quell'idea di confronto che è alla base di ogni processo di riforma che chiama in causa i territori e si rivolge ai cittadini". (Com)