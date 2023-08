Niger: dipartimento di Stato Usa, nutriamo ancora speranze in risoluzione crisi ma restiamo "realisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti nutrono ancora speranze in una risoluzione della crisi in Niger, ma restano al momento stesso "realisti". Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. "Abbiamo ancora speranza, ma siamo anche molto realisti. Speriamo che la situazione si capovolga, ma allo stesso tempo stiamo chiarendo, anche nelle conversazioni dirette con gli stessi leader della giunta, quali sono le conseguenze del mancato ritorno all'ordine costituzionale", ha affermato Miller. La vice segretaria di Stato ad interim, Victoria Nuland, ha effettuato ieri una visita senza preavviso in Niger per fare pressioni per il rilascio del presidente eletto, Mohamed Bazoum, ma ha riconosciuto che i colloqui sono stati "difficili". La giunta militare ha infatti impedito alla Nuland di incontrare Bazoum, confinato nella sua residenza ufficiale a seguito del golpe del 26 luglio. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Politico”, a Niamey la Nuland si è confrontata con il generale Moussa Salaou Barmou – un ufficiale addestrato negli Stati Uniti – e con tre altri colonnelli coinvolti nel colpo di Stato. L’ex capo della guardia presidenziale Abdourahamane Tchiani, leader della giunta, ha invece rifiutato di incontrare la delegazione statunitense. “(Was)