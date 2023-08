Fvg: assessore Protezione civile, conta danni del maltempo a Tricesimo e Reana del Rojale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giuli raccoglierà insieme ai comuni di Tricesimo e Reana del Rojale tutti gli elementi necessari alla stima dei danni causati dalla violenta grandinata di domenica scorsa, per capire se il più recente evento meteo avverso possa rientrare nella stima complessiva relativa alla richiesta dello stato di emergenza nazionale. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi che questo pomeriggio ha incontrato i sindaci dei due Comuni, a Tricesimo. Comuni che, ha spiegato Riccardi, “rientravano già nella perimetrazione dell'emergenza meteo che ha visto il suo epicentro nel territorio municipale di Mortegliano”. L’assessore ha parlato di un “complesso e non facile iter” per avviare le pratiche dei ristori. “Vanno distinti, anche in questo caso, i danni riportati alle strutture pubbliche, a quelle private, alle imprese e all'agricoltura”, ha continuato Riccardi, che ha assicurato pieno appoggio alle amministrazioni comunali. “Bisogna capire se alcuni dei danni segnalati siamo legati a 'storici' interventi strutturali non realizzati nel tempo, opere peraltro già coperte da una dotazione finanziaria importante. Cercheremo di comprendere con le Direzioni competenti perché questi investimenti non sono partiti – ha concluso l’assessore - quali siano nel caso le ragioni e come fare perché possano essere avviati il prima possibile, a tutela della comunità e del territorio". (Frt)