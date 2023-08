Ecuador: si insedia nuovo direttore del servizio carcerario, il sesto dell'era Lasso (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti gli episodi che hanno suscitato l'attenzione delle cronache. A metà aprile ultimo di una serie di fatti di sangue che hanno colpito il Paese, un gruppo di circa 30 persone ha ingaggiato uno scontro a fuoco nel porto peschiero nella città settentrionale di Esmeraldas, causando nove morti e almeno tre feriti. La polizia ha risposto con operativi che hanno portato all'arresto di tre sospetti, il sequestro di una barca e di due armi da fuoco. Gli inquirenti concentrano l'attenzione sulla banda criminale "Los Tiguoneros", i cui membri avrebbero rivendicato l'azione in un video girato dall'interno di un carcere. Eventi che hanno portato alle dimissioni di Diego Ordonez dall'incarico di segretario della Sicurezza pubblica e dello Stato dell'Ecuador. Il Paese "vive un fenomeno inedito d violenza criminale, di criminalità organizzata e di rinascita di reati comuni, simile a quelli che si vivono in altri Paesi dell'America latina", ha detto Ordonez in una nota. (segue) (Brb)