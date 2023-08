Colombia: Petro a vertice Amazzonia, necessario esplorare combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il bene della foresta amazzonica non basta l'obiettivo deforestazione zero, sarebbe necessario sospendere l'esplorazione di combustibili fossili nella regione. Lo ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, nel corso del suo intervento alla IV Assemblea dei presidenti dei Paesi parte del trattato, oggi a Belem, nello stato brasiliano di Parà. "Parliamo delle cose su cui siamo in dissenso, perché quelle su cui siamo d'accordo le abbiamo già scritte", ha affermato Petro con tono polemico in riferimento alla bozza della Dichiarazione di Belem che sarà adottata alla fine del vertice, in cui, nonostante i suoi sforzi, non sono stati inseriti riferimenti alla fine dell'esplorazione petrolifera nell'area. (segue) (Brb)