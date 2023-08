© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al carcere di Opera, in provincia di Milano, un detenuto si è tolto la vita. Sì tratta di Italo Calvi, bellunese di 56 anni, che nella scorsa notte si è impiccato nella sua cella. Si trovava recluso da due mesi a scontare la pena nel carcere di Opera per reati fallimentari, in seguito a una condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta legata al fallimento della società IC Group. (Rem)