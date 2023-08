Banche: Mef, norma su extra-profitti su scia Ue, tetto massimo per stabilità istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La misura proposta dal ministro dell’economia e delle finanze, condivisa e approvata dal Consiglio dei ministri”sugli extra-profitti delle banche “nasce sulla scia di norme già esistenti in Europa in materia di extra margini bancari”. E’ quanto viene chiarito dal ministero dell’Economia e delle finanze. “Al tempo stesso la misura - si legge ancora - ai fini della salvaguardia della stabilità degli istituti bancari, prevede anche un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1 per cento del totale dell’attivo. A questo proposito si ricorda che la base imponibile di tale imposta è determinata dal maggior valore tra l’ammontare del margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2022 e l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2022”. (Rin)