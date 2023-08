Kenya: Swissport gestirà servizi di assistenza all'aeroporto di Nairobi per la compagnia indiana Indigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo svizzero Swissport International è stato scelto dalla compagnia aerea low cost indiana Indigo per fornire per suo conto servizi di assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri nell'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi. Il contratto copre, tra le altre cose, il check-in di passeggeri e bagagli, l'emissione di biglietti, la mobilità dei passeggeri e la sicurezza aerea, la gestione delle merci. È quanto affermato da Swissport in una nota. (Res)