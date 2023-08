Usa: "pistole fantasma", Corte suprema riammette provvedimento voluto da amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti si è schierata con l'amministrazione di Joe Biden consentendo temporaneamente l'applicazione del regolamento sulle cosiddette "pistole fantasma" che possono essere fabbricate a casa con i kit. Con una sentenza pronunciata oggi con cinque voti favorevoli e quattro contrari, la Corte ha sospeso una precedente sentenza di un giudice federale del Texas che aveva respinto il provvedimento. Il regolamento federale è stato adottato un anno fa ed equipara le "pistole fantasma" ad altre armi da fuoco completamente assemblate, rendendo più facile rintracciare i numeri di serie, i controlli dei precedenti e le vendite. Il regolamento richiede inoltre che le parti non finite di un'arma da fuoco, come il telaio di una pistola o il ricevitore di un'arma lunga, siano trattate come un'arma da fuoco completata, ovvero abbiano apposite licenza e siano riconoscibili con numeri di serie. (Was)