Banche: Zangrillo, nulla di ideologico su extra-profitti, norma analoga a quella di altri Paesi Ue

- Il provvedimento sugli extra-profitti delle banche “è in linea con provvedimenti analoghi presi in diversi Paesi europei” e “non c’è nulla di ideologico”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a “Controcorrente” su Rete4. “Avevamo bisogno di recuperare risorse - ha aggiunto il ministro - e siamo intervenuti con questo provvedimento per sostenere le famiglie sul pagamento dei mutui e continuare la politica di taglio delle tasse sul lavoro”. Inoltre, nonostante la giornata negativa in Borsa per alcuni istituti “nessuno può aver dubbi sul fatto che il nostro sistema creditizio sia molto solido e questa misura non credo metta in discussione la possibilità di contare ancora sul sistema, che è forte e solido”.(Rin)