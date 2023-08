Brasile: segretaria Acto, deforestazione zero entro il 2030 per superare momento critico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Lopez, ex ministra dell'Ambiente della Bolivia "dobbiamo superare l'idea che le foreste tropicali siano solo un ammasso di alberi", ha detto, sottolineando che i popoli amazzonici dovrebbero essere visti come parte della foresta e la soluzione ai loro problemi. In particolare Lopez afferma che l'Acto ha recentemente commissionato un'indagine transnazionale per identificare i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile. "Lo studio dimostra che i divari socioeconomici e il problema della disuguaglianza producono inefficienza per lo sviluppo della regione", ha affermato. (segue) (Brb)