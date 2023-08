Decreto Asset: De Poli (Udc), investimenti in piccoli Comuni per strade e viadotti, segnale concreto attenzione ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’intervento contro il granchio blu (che sta danneggiando le imprese e il settore della pesca nel Nord Adriatico) agli investimenti nei piccoli Comuni per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e, ancora, le misure contro il caro-materiali nell’edilizia per far sì che i cantieri possano continuare a lavorare e le opere essere realizzate: “sono diversi gli aspetti positivi del decreto Asset approvato ieri in Consiglio dei ministri”. Lo dichiara in una nota il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli. “Questo governo si conferma l’esecutivo del fare, pragmatico, vicino concretamente a cittadini famiglie e imprese. In modo particolare – si sofferma De Poli – vorrei evidenziare le disposizioni riguardanti i piccoli Comuni. Sono un passo in avanti nella giusta direzione: le amministrazioni più piccole sono quelle che soffrono maggiormente per carenza di risorse. Viene istituito il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni: le risorse stanziate sono un segnale importante e ci auguriamo che, in futuro, questa voce possa diventare sempre più consistente. La sicurezza stradale – conclude – è un aspetto prioritario da tutelare”. (Rin)