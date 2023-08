Libano-Onu: accordo sulla trasmissione dei dati relativi ai rifugiati siriani nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime delle autorità di Beirut, più di due milioni di profughi siriani hanno trovato rifugio in Libano dall’esplodere del conflitto, nel 2011, mentre l'ONU ne ha registrati 830.000. Il governo libanese ha dichiarato più volte di voler garantire un rimpatrio sicuro dei rifugiati, sottolineando a più riprese che, a causa della grave crisi economica che colpisce il Libano dal 2019, Beirut fatica a sostenere la loro permanenza sul suo territorio. Ultimanente, tuttavia, l’Unhcr ha respinto un piano proposto dal Libano per il ritorno dei rifugiati, affermando che la Siria non è da considerarsi un Paese sicuro. Nel 2018, diversi convogli di rifugiati erano rientrati in Siria nell'ambito di operazioni di rimpatrio, organizzate da Beirut in coordinamento con il governo di Damasco. Un'iniziativa simile, inoltre, era stata avviata nell’ottobre 2022, nel quadro di un piano del governo uscente per garantire il rimpatrio "volontario" di 15.000 siriani ogni mese. Tuttavia, a novembre 2022, solo qualche centinaio di rifugiati era stato rimpatriato e da allora non sono stati organizzati altri convogli ufficiali. Il piano dell’esecutivo uscente di Beirut, inoltre, è stato più volte criticato dall'Onu e dall’Unione europea, che in una risoluzione adottata dal Parlamento lo scorso luglio sosteneva la necessità che i rifugiati siriani restassero in Libano. (Lib)