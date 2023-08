Municipio Roma VI: bocciata mozione Partito democratico su reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il consiglio del Municipio Roma VI ha preso in esame la mozione presentata dal Partito democratico e sottoscritta anche da tutte le forze di opposizione di centro sinistra per chiedere misure di sostegno alle famiglie che rimarranno senza reddito di cittadinanza. Durante la discussione la maggioranza di centrodestra che governa il Municipio VI ha abbandonato l'aula, bocciando di fatto l'atto e facendo cadere il numero legale. Protesta in aula da parte di alcuni cittadini presenti. "La destra nel Municipio VI scappa per non votare contro il governo Meloni. Una scelta incomprensibile che conferma che questa destra preferisce salvaguardare gli interessi di partito rispetto a quelli dei cittadini", dichiara Enzo Foschi, segretario Pd Roma. (segue) (Rer)