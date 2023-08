Municipio Roma VI: bocciata mozione Partito democratico su reddito cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza ha abbandonato l’aula per non votare mozione sul reddito di cittadinanza. Ci aspettavamo una votazione diversa, perché crediamo nella necessità di mettere i bisogni dei cittadini prima di quelli del proprio partito", aggiunge Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria del Pd Roma, che ha depositato in Regione Lazio la prima interrogazione che ha dato il via alle mozioni presentate nei Municipi e nei Comuni a margine del Consiglio dove il Municipio VI ha espresso voto contrario alla mozione sul reddito di cittadinanza. "Dispiace si sia persa questa opportunità nell’unico Municipio di Roma guidato dalla destra, sarebbe stato un bel segnale di attenzione ai bisogni delle famiglie di questo territorio. Un territorio che sta soffrendo particolarmente le scelte del Governo Meloni: dal taglio al reddito di cittadinanza alla proposta di revisione del Pnrr, che toglie 120 milioni alla riqualificazione urbana di Tor Bella Monaca", conclude. (Rer)