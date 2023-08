Banche: Barelli (FI), abbassino i tassi dei mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche, è evidente, devono con razionalità abbassare i tassi dei mutui perché le rate inavvertitamente appesantite hanno messo in crisi cittadini e imprese, specialmente per i mutui già sottoscritti con tassi concordati più agevoli. Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “È incomprensibile, invece, leggere che i tassi riservati ai depositi presso le banche sono, al contrario, rimasti bassi. Ognuno faccia la sua parte”, aggiunge Barelli. (Rin)