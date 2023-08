Roma: Angelucci (Pd), concerto Travis Scott entra nella storia dei concerti dal vivo della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto di Travis Scott con Kanye West "entra di fatto nella storia dei concerti live e le principali testate internazionali lo stanno celebrando riconoscendo a Roma un primato assoluto". Lo afferma Mariano Angelucci presidente commissione turismo e grandi eventi di Roma Capitale. "Lo scorso anno - aggiunge - grazie ai concerti al Circo Massimo la Sovrintendenza comunale ha incassato 2milioni e 100mila euro per la valorizzazione e la tutela del nostro prezioso patrimonio archeologico e monumentale, soldi che altrimenti non ci sarebbero mai stati. La città ne ottiene anche un grande beneficio turistico, economico ed occupazionale. Dispiace che la Direttrice Alfonsina Russo che oggi ha gravi problemi con il bagarinaggio online dei biglietti del Colosseo che triplicano i costi per gli utenti e ha difficoltà a far presidiare al meglio l'area di sua competenza, dove ieri si è verificato l'unico infortunio di un ragazzo che ha scavalcato l'area del Palatino per vedere il concerto, preferisca indicare lei la tipologia degli spettacoli ammissibili al Circo Massimo. Stando al suo giudizio non avremmo dovuto avere non solo Travis Scott ma neppure Renato Zero, Ultimo, Vasco Rossi, Mengoni, Guns N' Roses, Bruce Springsteen e Imagine Dragons. Noi abbiamo un rispetto enorme della storia della nostra straordinaria Città, dei nostri monumenti millenari e del Circo Massimo che viene tenuto e curato al meglio ma che crediamo che si debba guardare al presente e al futuro fortuna ed è bellissimo che 60 mila ragazzi ieri si sono divertiti sentendo Roma un po' più loro. Noi ne siamo felici", conclude Angelucci. (Com)