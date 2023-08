Israele-Libano: ministro Difesa Gallant, pronti a rispondere se attaccati da Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Israele “non vuole la guerra, ma è pronto a difendere i suoi cittadini, i suoi soldati e la sua sovranità”, in caso di un attacco da parte del movimento sciita libanese Hezbollah. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, al termine di un incontro con i vertici delle Forze di difesa israeliane (Idf), presso il Monte Dov, secondo il quotidiano “Jerusalem Post”. “Non esiteremo a dispiegare tutta la nostra forza e ad attaccare ogni metro delle postazioni di Hezbollah e del Libano”, ha aggiunto, minacciando, in caso di conflitto, di “riportare il Libano all’età della pietra”. Secondo Gallant, infatti, Hezbollah e altre forze politiche libanesi possono “ritenere erroneamente” di poter sfidare Israele in questo momento, a causa dei contrasti tra il governo israeliano e i 10.000 riservisti delle Idf, che hanno minacciato di abbandonare il servizio per protestare contro la proposta di legge sulla riforma del sistema giudiziario, voluta dal premier, Benjamin Netanyahu. Secondo Gallant, al contrario, in caso di attacco Israele resterà unita. Il ministro della Difesa israeliano, inoltre, ha sottolineato la necessità di rafforzare il confine con il Libano, per renderlo “maggiormente difendibile”. Nella giornata di oggi, peraltro, secondo quanto riporta il sito di informazione “Ynet”, in concomitanza con la visita di una delegazione della Forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil), organizzata dalle Forze armate libanesi, lungo la Linea blu (che dal 2000 segna il confine tra Libano e Israele), Beirut avrebbe mobilitato la sua marina militare per porre fine alla presunta violazione del suo spazio marittimo da parte di alcune navi israeliane. (Res)