Abruzzo: Coldiretti, boccata di ossigeno per aziende attaccate da peronospora

- Una boccata di ossigeno per le aziende abruzzesi attaccate da peronospora arriva dal decreto varato nel Consiglio dei ministri del 7 agosto, l'ultimo prima della pausa estiva. È quanto riferisce in una nota Coldiretti Abruzzo. Il provvedimento contiene, tre le altre cose, misure urgenti per le aziende vitivinicole colpite dalla peronospora, alimentata da eccessi di pioggia e caldo umido. A beneficiare del provvedimento - del quale non si conoscono ancora le dotazioni finanziarie - saranno le imprese che non possono contare su risarcimenti derivanti da assicurazioni o fondi mutualistici. "Le Regioni interessate dal fenomeno dovranno predisporre la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità della calamità - sottolinea Coldiretti Abruzzo - Un provvedimento importante in una situazione che, quest'anno, vede un crollo importante della produzione di vino, secondo la stima della Coldiretti, proprio a causa degli effetti del clima. La produzione vinicola è trainante nell'economia regionale e muove un indotto importante anche a causa della sempre più alta specializzazione delle cantine". (segue) (Gru)