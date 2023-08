Abruzzo: Coldiretti, boccata di ossigeno per aziende attaccate da peronospora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti ricorda inoltre che l'emergenza peronospora in Abruzzo ha riguardato tutte le provincie con particolare attenzione alla provincia chietina dove, per il Montepulciano e il Trebbiano, è stata registrata una percentuale di danno da peronospora pari all'80 per cento. E non è andata meglio alle altre province dove i danni, dai dati elaborati da Coldiretti Abruzzo (vedi schema sotto), si attestano dal 30 per cento al 40 per cento per la provincia di Pescara e dal 25 per cento al 30 per cento per la provincia di Teramo. "E' necessario ora - sottolinea Pier Carmine Tilli, presidente di Coldiretti Chieti, evidenziando che la provincia chietina è la più produttiva in termini vitivinicoli ma anche la più colpita dall'emergenza peronospora - che la Regione si attivi immediatamente e deliberi la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge". (Gru)