Niger: presidente nigeriano Tinubu, la diplomazia "è la migliore strada da percorrere"

- La diplomazia resta il "modo migliore" per risolvere la crisi in Niger. Lo ha dichiarato il presidente nigeriano Bola Tinubu, che detiene la presidenza di turno della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Il presidente Tinubu e i leader degli altri Paesi del blocco dell'Africa occidentale “preferirebbero una risoluzione ottenuta con mezzi diplomatici, con mezzi pacifici, piuttosto che con qualsiasi altro (mezzo)”, ha dichiarato alla stampa il ​​suo portavoce presidenziale Ajuri Ngelale, precisando che questa posizione sarà mantenuta “fino a qualsiasi altra risoluzione che potrà o meno derivare dal vertice straordinario della Cedeao previsto per giovedì”.(Res)