Marcinelle: Crisanti (Pd), tragedia ancora attuale

- "Oggi, 8 agosto si commemorava la tragedia di Marcinelle, dove 67 anni fa 136 minatori italiani persero la vita. Un disastro che rappresenta ancora oggi il costo dell'emigrazione e il sacrificio di tanti italiani che lontano da casa provavano a costruirsi un futuro". Lo afferma in una nota il senatore Partito democratico eletto nella Circoscrizione Estero, Andrea Crisanti, che aggiunge: "Proprio per l'attualità di questa tragedia, non ha alcun senso - se non quello della ipocrisia istituzionale - commemorare queste morti senza denunciare la situazione analoga dell'Italia di oggi, dove i lavoratori stranieri hanno il doppio della probabilità di morire sul lavoro". Se è vero infatti che "le morti e gli incidenti sul lavoro sono un dramma che riguarda tutti i lavoratori, nel caso dei lavoratori stranieri la tragedia è ancora più evidente. Come sottolineato dai dati Inail che nel 2021 ha registrato +3,1 per cento di infortuni tra i lavoratori stranieri, il 78 per cento dei quali non comunitari. A questo - sottolinea il parlamentare - si aggiungono i fenomeni di caporalato a cui sono sottoposti tanti lavoratori stranieri in settori come l'agricoltura. Come Paese dovremmo fare memoria di quella tragedia che ha interessato direttamente l'Italia e i nostri connazionali ed impegnarci a prevenire gli infortuni e contrastare le forme di sfruttamento nei confronti di chi è più vulnerabile, tenendo ben presente quanto questi lavoratori contribuiscano al sistema produttivo nazionale. Che la storia insegni", conclude Crisanti. (Rin)