Torino: assessore Ambiente, in autunno 3 mila nuovi alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per compensare le perdite causate dal caldo anomalo e dalla straordinaria siccità che nel 2022 ha colpito anche Torino, come Città ci siamo impegnati a realizzare un importante programma di piantumazione, andando a rimpiazzare gli esemplari abbattuti, perché morti o deperiti, con 3mila nuovi alberi. Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente di Torino Francesco Tresso. “Continuiamo quindi con convinzione nel nostro programma di valorizzazione della foresta urbana Torinese, una risorsa fondamentale per rendere la città più sostenibile e capace di adattarsi ai cambiamenti climatici, attenta a valorizzare i benefici prodotti del verde per una migliore qualità della vita dei suoi cittadini", ha concluso. (Rpi)