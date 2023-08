Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sette persone hanno fatto irruzione in un istituto bancario della città di Nilin, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, rubando circa 40.000 euro in valuta locale. Lo ha riferito l'analista israeliano di questioni militari, Lion Udler (Res)