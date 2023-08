Veneto: Zaia, grazie al Mit in arrivo oltre 6 milioni di euro per restauro e recupero edifici storici e di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato lo stanziamento di 64 milioni di euro ai beni culturali degli enti locali, di cui beneficeranno anche alcuni centri veneti, nel biennio con 338.597 euro, mentre successivamente con 6.061.403 euro. "I beni culturali sono l'immagine della nostra identità e le testimonianze della nostra storia. Ogni sforzo viene fatto per la loro conservazione e manutenzione è un investimento materiale ma anche morale perché sono i riferimenti che uniscono e accomunano le generazioni. Esprimo il plauso - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - per il decreto con cui il Mit destina nuovi fondi, di cui beneficeranno anche complessi monumentali del Veneto, per il restauro, recupero e consolidamento di edifici storici e di culto". "Ringrazio l'esecutivo e in particolare il ministro Salvini. Siamo la regione più turistica a livello nazionale con il maggior numero di presenze. Ogni opera che si presenta valorizzata agli occhi di chi l'ammira è un biglietto da visita", ha poi concluso. (Rev)