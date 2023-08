Padova: 775 mila euro dal Pnrr per nuovo centro raccolta rifiuti all'Arcella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per la realizzazione di un nuovo Centro di raccolta nel quartieri Arcella, a Padova, ha ricevuto un finanziamento di 775 mila euro dal Pnrr. Il centro, una volta in attività aiuterà di aumentare la raccolta differenziata e raggiungere la quota di 84 per cento entro il 2030, come stabilito dalla regione Veneto. Il centro prevede anche l'installazione di alcuni pannelli solari e delle barriere arboree. "Sono molto soddisfatto di questo finanziamento – ha commentato Andrea Ragona, assessore all'Ambiente del Comune di Padova - importante nel processo di economia circolare e di riduzione delle emissioni di CO2 che premia la città di Padova, impegnata al massimo nelle politiche ambientali e che deve continuamente innovarsi per raggiungere i risultati attesi nel 2030, anche per il raggiungimento della percentuale dell'84 per cento di raccolta differenziata, come da previsioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani". "Questo progetto - ha spiegato - unito a quello già ammesso a finanziamento per quasi 2 milioni di euro per il nuovo impianto di pretrattamento di carta, cartone e plastica in Corso Stati Uniti, diminuirà anche la percentuale di scarti di rifiuti, che potranno invece essere ripuliti e inviati al recupero senza essere trasportati in altri impianti fuori dalla città di Padova, con notevole abbattimento cella CO2. Voglio sottolineare anche la capacità del nostro Comune di intercettare e partecipare con successo ai bandi Pnrr per la realizzazione non solo di grandi opere ma anche di interventi in diversi ambiti, tutti molto importanti per la città", ha concluso. (Rev)