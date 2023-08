Stellantis: assessora Sviluppo economico Lazio, bene piano lavoro condiviso e concreto del ministro Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio esprimere grande soddisfazione per l’avvio del Piano di lavoro con Stellantis proposto dal ministro Urso. Un Piano ben articolato e lungimirante, basato sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, con degli obiettivi chiari e condivisi, che vanno dall’incremento dei volumi di produzione dei veicoli al sostegno dei settori di ricerca, sviluppo, innovazione ed efficientamento degli impianti. Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, al termine della seconda riunione con le organizzazioni sindacali, tenutasi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Come Regione Lazio siamo pronti a fare la nostra parte, in particolare nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale, in un’ottica evidente di tutela occupazionale e di valorizzazione delle nuove competenze", ha aggiunto la vicepresidente Angelilli.(Com)