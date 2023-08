Canada: proteste degli oppositori della diaspora, cancellato festival culturale eritreo a Toronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un festival culturale eritreo tenutosi a Toronto, in Canada, è stato cancellato dalle autorità cittadine dopo che sono scoppiate violente proteste tra i partecipanti e gli oppositori del governo eritreo. Secondo i media locali, i manifestanti denunciavano il fatto che i proventi del festival annuale vengano utilizzati per sostenere il governo di Asmara, descritto da numerosi gruppi per i diritti umani come uno dei regimi più repressivi del mondo. In una dichiarazione diffusa online, il Centro comunitario canadese eritreo (Eccc) del Metropolitan Toronto, che si descrive come "un'organizzazione apolitica e caritatevole", sebbene non fosse associato al festival, ha espresso preoccupazione per gli eventi. "Sebbene l'Eccc non sia affiliato con nessuno degli organizzatori, abbiamo costantemente ricevuto numerose preoccupazioni dai membri della nostra comunità riguardo agli stretti legami degli organizzatori dell'evento con il governo eritreo", ha aggiunto. Le divisioni all'interno dell'Eritrea sul governo del presidente Isaias Afwerki si sono riversate nella diaspora. Nelle ultime settimane i manifestanti hanno interrotto festival simili in Germania e Svezia.(Res)