Strage Bologna: Marcello De Angelis resta a capo della comunicazione della Regione Lazio

- Marcello De Angelis resta a capo della comunicazione istituzionale della Regione Lazio. Dopo le polemiche per quanto scritto sui social netwwork in merito alla strage di Bologna, il governatore Francesco Rocca ieri sera ha voluto incontrarlo. E alla fine, oggi, ha optato per la strada del perdono rinnovandogli la fiducia. "Dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzione della comunicazione istituzionale in Regione", ha detto Rocca. "Nella mia vita - ha aggiunto - ho sempre cercato di agire con il massimo rispetto per le opinioni altrui e per la libertà di espressione. Non ho mai censurato nessuno, ho fatto del dialogo il mio faro in qualunque tipo di attività intrapresa e cerco di ascoltare il dolore che si cela anche dietro a un passo falso. Dopo una lunga riflessione ho deciso perciò di comprendere e non allontanare una persona sinceramente addolorata e che, indubbiamente, è una valida risorsa per la mia struttura". Rocca ha auspicato che le "sentite scuse" avanzate da De Angelis "arrivino a tutti quanti con la stessa forza e autenticità che ho percepito io". (segue) (Rer)