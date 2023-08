Strage Bologna: Marcello De Angelis resta a capo della comunicazione della Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia le scuse non sono bastate a placare le polemiche delle opposizioni che dai banchi del centrosinistra chiedono un consiglio regionale straordinario sul tema e che il presidente riferisca in Aula in merito alla decisione di confermare l'incarico. E per domani alle 12 il Partito democratico ha convocato un presidio di protesta davanti alla sede delle giunta regionale, in via Cristoforo Colombo. Rocca dal canto suo, intanto, ha chiarito: "So bene che, quanto affermato da Marcello De Angelis nei giorni scorsi in relazione alla strage di Bologna, ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore dettato da un forte coinvolgimento personale e affettivo a tragiche vicende che, tutt'oggi, animano la coscienza e il dibattito politico nazionale. Il mio primo pensiero, in questi giorni, è andato ai familiari delle vittime di Bologna e a quanto una parola sbagliata possa riaprire ferite mai rimarginate". (segue) (Rer)