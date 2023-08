Strage Bologna: Marcello De Angelis resta a capo della comunicazione della Regione Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto rilevante su cui i due, stando a quanto ha riferito il governatore, si sono soffermati durante il colloquio è "quello, per me fondamentale, del rispetto delle sentenze", ha spiegato Rocca. Infatti De Angelis nello scorso fine settimana, con un lungo messaggio sui social dal quale poi sono scaturite le polemiche, aveva affermato: "So per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali. E se io dico la verità, loro mentono. Posso dimostrare a chiunque abbia un’intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c’entrano nulla con la strage. Dire chi è responsabile non spetta a me, anche se ritengo di avere le idee chiarissime in merito nonché su chi, da più di 40 anni, sia responsabile dei depistaggi". (Rer)