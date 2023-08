Sardegna: Coldiretti, nel Nuorese 700 ettari in fumo per gli incendi, danni a oliveti, vigneti e attrezzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 24 ore dai drammatici momenti vissuti nei territori del Nuorese, in particolare in Baronia, a causa dei gravi incendi che hanno devastato ettari di patrimonio ambientale e agricolo, inizia a delinearsi un quadro sulle perdite subite da famiglie e aziende agro pastorali della zona. Secondo un rilevamento di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, ancora impegnata in queste ore a cercare di offrire il maggior supporto possibile ad aziende e persone, sono circa 700 gli ettari andati distrutti dalle fiamme. A essere colpite nel territorio in agro tra Posada e Siniscola, sono almeno una quindicina di imprese che stanno contando i danni subiti, mentre a Gairo sono ingenti i danni ambientali dopo il passaggio delle fiamme. (segue) (Rsc)