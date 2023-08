Sardegna: Coldiretti, nel Nuorese 700 ettari in fumo per gli incendi, danni a oliveti, vigneti e attrezzature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i roghi sono andate in fumo ampie porzioni di oliveti e vigneti, con danni estesi anche alle piante frangivento e le fiamme che hanno lambito capannoni e terreni con arnie e ortive su campo. Ma il fuoco non ha risparmiato nemmeno abitazioni rurali, attrezzature e infrastrutture agricole tra carrelli, recinzioni, sistemi di irrigazione e macchinari, così come una serra completamente distrutta nel territorio tra Siniscola e Posada. Il tutto senza dimenticare gli animali colpiti che contano una decina di capi ovini morti e diversi bovini ustionati. Secondo Coldiretti Nuoro-Ogliastra, gli atti di questi giorni, pur non essendoci ancora conferme "non si ritengono legati ad azioni di piromani seriali quanto più ad atti e strategie trasversali e processi speculativi. Di certo non sono azioni da ricondurre al mondo delle campagne”. (segue) (Rsc)