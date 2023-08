Sardegna: Coldiretti, nel Nuorese 700 ettari in fumo per gli incendi, danni a oliveti, vigneti e attrezzature (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra “chi lavora in agricoltura e nell’allevamento sa bene quanto sia fondamentale preservare il territorio e l’ambiente - precisa - ma se oggi il comparto agro-zootecnico del territorio ha subito gravi danni con ripercussioni importanti per l’economia delle aziende, è andata anche peggio al grande grande patrimonio paesaggistico e ambientale - conclude - devastato così come la fauna selvatica in fase di ripopolamento che non ha potuto avere scampo dalle fiamme”. “Non aiuta a frenare questi fenomeni lo spopolamento in atto nella nostra regione - aggiunge il direttore dell’associazione, Alessandro Serra - vivere le campagne significa presidiare il territorio e, quindi, arginare questi atti”. Per Serra, infine “non si capisce come mai, in tempi iper-tecnologici come quelli che viviamo, non si usino tutti gli strumenti utili come droni, infrarossi, foto-trappole e altri mezzi che possono fungere da deterrente - conclude - ora si contano i danni, ma ringraziamo chi ha lavorato per dare aiuto sul campo come le forze dell’ordine, i vigili fuoco e protezione civile, insieme agli operatori Forestas. Anche grazie a loro si è potuto contenere un danno già importante alla nostra isola”. (Rsc)