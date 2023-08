Sanità: Mattia-Ciarla (Pd), proposta legge per promuovere in Parlamento aumento risorse Ssn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo proponiamo di aumentare le risorse per il Ssn al 7,5 per cento del Pil, che, in base alle stime riportate nella Nadef 2022, corrisponde a 149,27 su 1.990,2 miliardi. Attualmente infatti il livello di finanziamento del Ssn si attesta a 128,869 miliardi di euro: mancano quindi all'appello 20,8 miliardi per rientrare nello standard Ocse necessario a garantire la buona salute del servizio pubblico italiano", aggiungono ancora. "Occorre quindi un incremento dello 0,21 per cento del Pil l'anno per il Ssn fino al 2027, la cui copertura finanziaria è valutata in 4 miliardi annui per il 2023, 8 per il 2024, 12 per il 2025, 16 per il 2026 e 20 a decorrere dal 2027. Ci appelliamo a tutte le forze politiche affinché questa proposta di legge sia quanto prima discussa e approvata dal Consiglio regionale del Lazio e promossa dal Presidente Rocca in Parlamento, perché, al di là dei numeri, colmare questo gap significa garantire alle persone della nostra regione un accesso dignitoso al diritto alla salute e ai medici e operatori sanitari il giusto riconoscimento", concludono i consiglieri Mattia e Ciarla. (Com)