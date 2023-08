Usa: sanzione di 64 milioni di euro a Bnp Paribas e Societe Generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche francesi Bnp Paribas e Societe Generale pagheranno circa 64 milioni di euro per violazioni nell'uso e nella conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche negli Stati Uniti. Come riferisce il quotidiano "Le Figaro", è quanto annunciato oggi dal regolatore finanziario statunitense (Cftc). "Questa è un'altra vittoria per ritenere le banche responsabili dei loro metodi di comunicazione invasivi e non autorizzati, come gli Sms privati e in alcuni casi l'uso di Whatsapp, che violano la legge e contravvengono ai requisiti di supervisione normativa" ha commentato uno dei membri del consiglio di amministrazione della Cftc. Nell'ambito di questo accordo che coinvolge anche altri istituti di credito, Wells Fargo pagherà la sanzione più alta (114 milioni di euro), davanti a Bnp Paribas e Societe Generale (32 milioni di euro ciascuna), Bank of Montreal e Mizuho (22 milioni di euro). Dal dicembre 2021, l'autorità di vigilanza ha imposto sanzioni per quasi 1 miliardo di euro a 18 banche per metodi di comunicazione non autorizzati e per violazioni delle norme sulla conservazione dei dati e sulla supervisione. (Frp)