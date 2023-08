Veneto: nel 2022 a Venezia 1.450 milioni di euro di valore aggiunto per cultura e creatività, a Rovigo 221 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 1.450 milioni il valore aggiunto dal settore culturale e creativo a Venezia nel corso del 2022, mentre nella provincia di Rovigo il valore ha raggiunto 221 milioni. Questo quanto emerge dai dati provinciali messi a disposizione da Fondazione Symbola ed Unioncamere con il Rapporto annuale "IoSonoCultura2023". Per Venezia il peso sull'economia provinciale ammonta al 5,8 per cento, oltre il dato nazionale (5,6 per cento) e del Nord Est (5,2 per cento); per Rovigo invece per il 3,8 per cento. Il Rapporto mette inoltre in luce che nella regione sono presenti nel complesso 140 mila addetti. Venezia inoltre si classifica come la prima provincia del settore in Veneto per peso sull'economia del proprio territorio, al pari merito di Padova al 5,8 per cento, mentre è al primo posto per incidenza di numero di occupati sul totale degli occupati della provincia (6,5 per cento) e per incidenza del numero di imprese registrate (5,4 per cento), sul totale delle imprese registrate nel rispettivo territorio di riferimento. I dati, come riporta la nota della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, segnalano la provincia di Rovigo perché particolarmente apprezzata per la propria offerta culturale. (Rev)