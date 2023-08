Senegal: avvocato dell'oppositore arrestato Sonko rientrato a Parigi dopo la sua espulsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato francese del leader dell'opposizione senegalese e aspirante presidente Ousmane Sonko, Juan Branco, è tornato a Parigi questa mattina dopo essere stato espulso dal Paese dell'Africa occidentale. "È stato portato fuori di prigione lunedì mattina e presentato al giudice, che lo ha informato della sua collocazione sotto controllo giudiziario", ha detto alla stampa uno dei suoi legali, Robin Binsard. Branco era entrato in Senegal diversi giorni fa per rappresentare Sonko, in arresto con l'accusa di aver incitato all'insurrezione e altri crimini e reati, nonostante un mandato di cattura emesso contro di lui. L'avvocato è stato arrestato domenica scorsa con l'accusa di aggressione, cospirazione, diffusione di notizie false, atti che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica o causare gravi disordini politici, soggiorno illegale e oltraggio alla corte. Branco è stato poi consegnato alla polizia per l'espulsione e il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha emesso un ordine di espulsione. Branco si è rifiutato di mangiare e bere durante la sua detenzione, ha riferito alla "Bbc" il ministro della Giustizia senegalese Ismaila Madior Fall. Il suo cliente, Ousmane Sonko, sta ancora ricevendo cure presso l'ospedale principale di Dakar, secondo il partito del leader dell'opposizione, i Patrioti africani del Senegal per lavoro (Pastef), ora sciolto. (Res)