Libano-Onu: accordo sulla trasmissione dei dati relativi ai rifugiati siriani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) hanno concluso un accordo sulla condivisione dei dati relativi ai profughi siriani presenti in territorio libanese. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri uscente del Libano, Abdallah Bou Habib, al termine di un incontro con una delegazione dell’Unhcr, composta da Lance Bartholomeusz, capo del Servizio affari legali, e da Volker Schimmel, capo del Centro mondiale per i dati, da Alex Novikau, responsabile ad interim della protezione dei dati, e dalla rappresentante per il Libano, Tracey Maulfair. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, Bou Habib ha precisato che l’accordo è giunto “a conclusione di un lungo processo di negoziati, iniziato un anno fa durante un incontro tra il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, e l’Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi”. In quell’occasione, infatti, i due avevano deciso di avviare una cooperazione in materia di gestione dei dati relativi ai rifugiati siriani in territorio libanese. Per il Libano, ha spiegato il capo della diplomazia di Beirut, l’accesso a quei dati è un “diritto sovrano”, dal momento che “ogni Paese ha il diritto di conoscere l’identità di coloro che si trovano nel suo territorio”. Inoltre, secondo Bou Habib, l’accordo concluso oggi “è a beneficio degli interessi del Libano, dell’Unhcr e dei Paesi donatori, affinché nessuno ottenga illegalmente assistenza, privandone chi ne ha diritto”. (segue) (Lib)