Municipio Roma VI: Celli, maggioranza centrodestra non ha a cuore i bisogni dei cittadini

- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, in una nota dichiara: "Insieme ad Enzo Foschi, segretario del Pd Roma, Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria, Giulia Tempesta, presidente Pd Roma, ad associazioni e cittadini, sono stata presente oggi nel Municipio VI per la discussione della mozione presentata dal gruppo del Partito democratico a prima firma Flavio Mancini, per ribadire con forza la necessità di chiedere al Governo più fondi dopo il taglio del reddito di cittadinanza in un territorio dove è alto il numero di cittadini e famiglie più fragili, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale". "La maggioranza di centrodestra si è sfilacciata ed è mancato il numero legale, dimostrando di non avere a cuore i bisogni dei cittadini.Noi continueremo a sostenere questa battaglia di dignità sociale e ad essere dalla parte dei cittadini, garantendo rispetto e diritti a tutti", conclude. (Com)